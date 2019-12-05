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Социологи: Сторонников евроинтеграции в Украине стало заметно больше

Комментариев: 5
А вот количество сторонников интеграции с Россией планомерно сокращается.
С 2013 года поддержка евроинтеграции в Украине выросла на четверть
С 2013 года поддержка евроинтеграции в Украине выросла на четверть
flickr.com

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53% украинцев считают, что в перспективе Украина должна стать частью Европейского Союза. В то же время сторонниками Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь и Казахстан, являются только 13% граждан. Такие данные получил Фонд “Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива в ходе исследования общественного мнения, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии.

Как указано в результатах соцопроса, с 2013 года поддержка европейского вектора в Украине выросла болеем чем на четверть – с 41,7% до 52,6%.

Внешнеполитическая ориентация на Россию существенно упала после аннексии Крыма, а особенно – после военной агрессии России на Донбассе. Правда, большинство из тех, кто возлагал надежды на присоединение к союзу с Россией, перешли в ряды тех, кто считает, что Украине не нужно присоединяться ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзу, - комментирую результаты опроса социологи.

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Тех, кто считает, что Украине не стоит идти ни в один союз – 24%.

Больше всего сторонников ориентации на ЕС в Западном (71%) и Центральном (60%) регионах страны. В Южном регионе 32% поддерживают ориентацию на ЕС и столько же – 31% – считают, что Украине не стоит присоединиться ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзу, а 24% предпочитают Евразийский союз с Россией.

Похожая ситуация и на Востоке: 34% за Европейский союз, 30% – за неприсоединение ни к одному из союзов, а 27% – поддерживают ориентацию на Евразийский союз.

Напомним, социологи выяснили, почему падает рейтинг Зеленского. Основная причина – это планы правительства по легализации азартных игр и открытию рынка земли.

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Теги: опрос, соцопрос, ЕС, Россия
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Комментариев (5)
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ЗаУкраїну    05.12.2019, 12:40
Оценка:  +3
ЗаУкраїну
фонд им. илька кучерива-чисто галицайская зомбиструктура. И опрос естественно проводился на галицайщине.
T-REX2    05.12.2019, 12:38
Оценка:  +4
T-REX2
Пи3дёж
WTF2_eбy_в_рот    05.12.2019, 12:36
Оценка:  +2
WTF2_eбy_в_рот
Часто рагули понаезжают в Польшу и Италию, где пашут уборщиками, ложкомойками, няньками для престарелых или анальными рабами за копейки, но не всегда остаются там и часто возвращаются, после чего считают себя элитой, хотя под ногтями ещё не высохло итальянское/польское говно.
asfd0    05.12.2019, 12:32
Оценка:  +4
asfd0
евроинтеграции хотят проворовавшиеся политики, там их бабки, а люди хотят жить а не выживать, иметь работу в своей стране а не продавать себя в рабство на чужбине.
толян04    05.12.2019, 12:24
Оценка:  +3
толян04
3.14здят мазохистов и 3.1даров не может быть так много,хотя .................)))))
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