Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Как в детском саду”: В Раде произошла потасовка

Комментариев: 2
В инцидент вмешался спикер.
В Раде снова потасовка
В Раде снова потасовка
скриншот

Сегодня, 5 декабря, в Верховной Раде Украины произошла потасовка между народными избранниками. 

Читай также: “Слуга народа” развлекался в смартфоне во время заседания

Инцидент показал канал Рада.

В конфликт вмешался глава парламента Дмитрий Разумков. Он требовал занять свои места и прекратить этот “детский сад” в здании Верховной Рады.

Как в детском саду, взрослые же люди. Сядьте на свои места, возвращаемся к работе, - сказал Разумков.

Читай также: В Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик

К слову, потасовку устроили группы депутатов. Из-за большого скопления народных избранников не видно, кто именно стал инициатором потасовку. К счастью, к рукоприкладству не дошло.

Инициаторы незвестны
Инициаторы незвестны
скриншот

Напомним, в Полтаве депутаты устроили потасовку из-за земли. Депутаты не нашли общий язык при формировании повестки дня.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: потасовка, Рада, депутаты, Разумков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
САНИТАР    05.12.2019, 12:46
Оценка:  0
САНИТАР
"К счастью, к рукоприкладству не дошло." к несчастью
ТТ69    05.12.2019, 12:39
Оценка:  0
ТТ69
Если делать нечего тебе, мой друг,
...........
Здесь всегда полный зал,
............
Здесь всегда зажигает
...............
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь