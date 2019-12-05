“Как в детском саду”: В Раде произошла потасовка
Сегодня, 5 декабря, в Верховной Раде Украины произошла потасовка между народными избранниками.
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Инцидент показал канал Рада.
В конфликт вмешался глава парламента Дмитрий Разумков. Он требовал занять свои места и прекратить этот “детский сад” в здании Верховной Рады.
Как в детском саду, взрослые же люди. Сядьте на свои места, возвращаемся к работе, - сказал Разумков.
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К слову, потасовку устроили группы депутатов. Из-за большого скопления народных избранников не видно, кто именно стал инициатором потасовку. К счастью, к рукоприкладству не дошло.
Напомним, в Полтаве депутаты устроили потасовку из-за земли. Депутаты не нашли общий язык при формировании повестки дня.
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