Cosmopolitan уволил редактора, поиздевавшуюся над похоронами Героя

Редакция журнала выразила соболезнования перед семьей Героя.

Скандальная заместитель главного редактора Cosmopolitan Евгения Плихина была уволена из издания. Об этом заявила редакция Cosmopolitan в Facebook.

В редакции извинились за текст Плихиной, подчеркнул, что это ее личная позиция и не имеет общего с редакцией.

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“Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли“, – говорится в заявлении.

Заявление редакции Cosmopolitan Ukraine Фейсбук

Что произошло?

Плихина прокомментировала похороны погибшего военного.

Скандальный комментарий Плихной в адрес похорон Героя Фейсбук Крымской солидарности

Фейсбук

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