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Cosmopolitan уволил редактора, поиздевавшуюся над похоронами Героя

Комментариев: 3
Редакция журнала выразила соболезнования перед семьей Героя.
Бывший замглавред Cosmopolitan Ukraine
Бывший замглавред Cosmopolitan Ukraine
Фейсбук

Скандальная заместитель главного редактора Cosmopolitan Евгения Плихина была уволена из издания. Об этом заявила редакция Cosmopolitan в Facebook. 

В редакции извинились за текст Плихиной, подчеркнул, что это ее личная позиция и не имеет общего с редакцией.

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“Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли“, – говорится в заявлении.

Заявление редакции Cosmopolitan Ukraine
Заявление редакции Cosmopolitan Ukraine
Фейсбук

  • Что произошло?

Плихина прокомментировала похороны погибшего военного.

Скандальный комментарий Плихной в адрес похорон Героя
Скандальный комментарий Плихной в адрес похорон Героя
Фейсбук Крымской солидарности

Фейсбук

Напомним, на росТВ пригрозили Украине. Пропагандисты снова начали угрожать и язвить.

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Теги: евгения плихина, Cosmopolitan
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Комментариев (4)
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Сливной_Бачок    05.12.2019, 12:39
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Отлично. Дура с рожей доярки сама похоронила свою карьеру.
alex-zol    05.12.2019, 12:37
Оценка:  -1
alex-zol
Прогнулись зассыки!!!
trgvm1    05.12.2019, 12:33
Оценка:  +1
trgvm1
конченная
МаксимУм    05.12.2019, 12:40
Оценка:  0
МаксимУм
Просто отсутствие мозга...
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