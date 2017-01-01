Во Львове вор сбежал из отделения, прихватив оружие полицейского

Также ловкий преступник забрал ключ от райотдела полиции.

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Во Львове 5 декабря из Лычаковского отделения полиции сбежал 48-летний мужчина, которого задержали по подозрению в краже. При этом он забрал с собой электронный ключ от райотдела и табельное оружие одного из полицейских.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции города.

В полиции не разглашают времени и обстоятельств побега, но отмечают, что беглеца задержали около 4:25 в рамках полицейской операции, которую объявили на территории Львова и области.

Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.262 (кража оружия) и ч.3 ст.357 (кража документов) Уголовного кодекса.

Как сообщалось 4 июля, на Прикарпатье подозреваемый сбежал из зала суда.

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