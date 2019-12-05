“Творческий стимулятор”: Милованов сознался, что употреблял наркотики

Министр поделился опытом употребления наркотиков.

Министр экономики Тимофей Милованов признался, что употреблял наркотики во время обучения в США.

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Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

По словам Милованова, в Украине он никогда не пробовал наркотики. Хотя их было не трудно достать в школе и университете.

Потому что - нет А вот знаете, где я курил и только там - это когда на аспирантуре был, по докторской (в США), - сказал Милованов.

По словам министра, в Америке все курят марихуану.

Докторанты курят марихуану просто нон-стоп. И там дали - но мне что-то не идет, - признался министр.

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Он также отметил, что употреблял наркотики только в тот период, когда "надо было придумать диссертацию", и это было как творческий стимулятор.

Я не знаю, может я как-то неправильно ее курил, но что курил - что не курил, - сказал чиновник.

Напомним, Милованов рассказал, почему согласился с выпадом Коломойского. Министр согласился с тем, что "возможно, надо было что-то другое сказать".

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