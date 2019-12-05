У Зеленского планируют менять Конституцию после нормандского саммита

Президентская команда намерена провести децентрализацию, поскольку этого требуют минские договоренности.

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Команда президента Владимира Зеленского готова проводить конституционную реформу по итогам саммита в “нормандском формате“. Однако эти изменения в любом случае ограничатся вопросами децентрализации, в частности в отношении ОРДЛО. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и “Украинской призмой“, пишет “Европейская правда“.

По словам Ермака, данное требование следует выполнить, поскольку оно предусмотрено минскими договоренностями.

Украина готова выполнить положение “минских договоренностей“, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации, - заявил он.

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При этом помощник украинского президента отметил, что речи федерализации быть не может. Изменения Конституции коснуться передачи части полномочий из центра на места, но отдельные положения затронут непосредственно ОРДЛО.

Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия, - пояснил Ермак.

Он также выразил уверенность, что подобные изменения не будут нести в себе угрозу целостности Украины.

Напомним, в Кремле увидели желание Зеленского дружить с РФ. Глава российского правительства уверен, что украинский президент стремится наладить отношения с Россией.

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