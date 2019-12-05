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У Зеленского планируют менять Конституцию после нормандского саммита

Комментариев: 6
Президентская команда намерена провести децентрализацию, поскольку этого требуют минские договоренности.
Помощник президента Украины Андрей Ермак
Помощник президента Украины Андрей Ермак
УНИАН

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Команда президента Владимира Зеленского готова проводить конституционную реформу по итогам саммита в “нормандском формате“. Однако эти изменения в любом случае ограничатся вопросами децентрализации, в частности в отношении ОРДЛО. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и “Украинской призмой“, пишет “Европейская правда“.

По словам Ермака, данное требование следует выполнить, поскольку оно предусмотрено минскими договоренностями.

Украина готова выполнить положение “минских договоренностей“, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации, - заявил он.

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При этом помощник украинского президента отметил, что речи федерализации быть не может. Изменения Конституции коснуться передачи части полномочий из центра на места, но отдельные положения затронут непосредственно ОРДЛО.

Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия, - пояснил Ермак.

Он также выразил уверенность, что подобные изменения не будут нести в себе угрозу целостности Украины.

Напомним, в Кремле увидели желание Зеленского дружить с РФ. Глава российского правительства уверен, что украинский президент стремится наладить отношения с Россией.

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Теги: Ермак, Конституция, президент, Зеленский, децентрализация, конституционная реформа, нормандский формат, ОРДЛО, минские договоренности
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Комментариев (6)
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asfd0    05.12.2019, 13:37
Оценка:  0
asfd0
За одно выкинуть оттуда нах.. стрмление в СЕ и НАТО. К стати, выходит те люди, что не рвытся в ЕС нарушают конституцию, а значит 70% населения потенциальные преступники? Только полная федерраизация спасёт Украину как государство.
Путин_xyйло    05.12.2019, 13:56
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Проще выкинуть наxyй Даунбас, поскольку его Xyйло и так оттяпал.
fkrfyfan    05.12.2019, 13:24
Оценка:  -1
fkrfyfan
А бандерлоги готовятся внести в конституцию, что на украине возьмут курс стать самой богатой страной в мире
Операторська    05.12.2019, 13:18
Оценка:  -1
Операторська
він / вони що - уху їли? хоч разом з региналами можуть і протягнути ...
Операторська    05.12.2019, 13:18
Оценка:  -2
Операторська
він / вони що - уху їли? хоч разом з региналами можуть і протягнути ...
Woodbrother    05.12.2019, 13:10
Оценка:  -2
Woodbrother
На россия напишет нам новую конституцию. Это так волнительно . А ЗЕ придурки все это утвердят. Ну должны же кремлевские агрессоры получить какие то бонусы с нашей страны. Не зря ведь они убили 15 000 человек.
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