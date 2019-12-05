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Возле вокзала во Львове у мужчины изъяли боеприпасы

Комментариев: 3
Также задержанный полицейскими мужчина имел при себе взрывчатку.
Возле вокзала во Львове у мужчины изъяли боеприпасы
© facebook.com/lvivpolice
Фото 1/3
  • Следователи будут выяснять, откуда у мужчины взрывоопасные вещества
  • Следователи будут выяснять, откуда у мужчины взрывоопасные вещества
  • Следователи будут выяснять, откуда у мужчины взрывоопасные вещества
Возле вокзала во Львове у мужчины изъяли боеприпасы
Следователи будут выяснять, откуда у мужчины взрывоопасные вещества
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Во Львове около железнодорожного вокзала сотрудники полиции 4 декабря изъяли взрывчатку и боеприпасы у мужчины.

Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

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"4 декабря во Львове патрульные инспекторы обнаружили у прохожего взрывчатку и боеприпасы. Он заявил, что хотел эти вещи продать", - говорится в сообщении.

Во время патрулирования около 15:00 на улице Железнодорожной полицейские заметили мужчину, который выглядел подозрительно и заметно нервничал.

"Поскольку были основания считать, что мужчина может скрывать что-то противозаконное, патрульные провели поверхностную проверку", - говорится в сообщении.

У 32-летнего львовянина обнаружили пакет с тротилом весом около 400 граммов и 90 патронов калибра 5,45.

Как сообщалось 28 октября, после стрельбы в Харькове на даче у киллера нашли огромный арсенал.

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Теги: боеприпасы, Львов, вокзал, взрывчатка
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Комментариев (3)
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farfalle    05.12.2019, 14:15
Оценка:  -1
farfalle
Все-таки вы ипанутые, ребята))
asfd0    05.12.2019, 13:32
Оценка:  +1
asfd0
Героев не судят!
Хулиганка*    05.12.2019, 13:11
Оценка:  +2
Хулиганка*
очередной активист...понять...простить...
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