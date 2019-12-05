Возле вокзала во Львове у мужчины изъяли боеприпасы
Во Львове около железнодорожного вокзала сотрудники полиции 4 декабря изъяли взрывчатку и боеприпасы у мужчины.
Об этом сообщает патрульная полиция Львова.
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"4 декабря во Львове патрульные инспекторы обнаружили у прохожего взрывчатку и боеприпасы. Он заявил, что хотел эти вещи продать", - говорится в сообщении.
Во время патрулирования около 15:00 на улице Железнодорожной полицейские заметили мужчину, который выглядел подозрительно и заметно нервничал.
"Поскольку были основания считать, что мужчина может скрывать что-то противозаконное, патрульные провели поверхностную проверку", - говорится в сообщении.
У 32-летнего львовянина обнаружили пакет с тротилом весом около 400 граммов и 90 патронов калибра 5,45.
Как сообщалось 28 октября, после стрельбы в Харькове на даче у киллера нашли огромный арсенал.
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