Также задержанный полицейскими мужчина имел при себе взрывчатку.

Следователи будут выяснять, откуда у мужчины взрывоопасные вещества

Возле вокзала во Львове у мужчины изъяли боеприпасы

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Возле вокзала во Львове у мужчины изъяли боеприпасы

Во Львове около железнодорожного вокзала сотрудники полиции 4 декабря изъяли взрывчатку и боеприпасы у мужчины.

Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

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"4 декабря во Львове патрульные инспекторы обнаружили у прохожего взрывчатку и боеприпасы. Он заявил, что хотел эти вещи продать", - говорится в сообщении.

Во время патрулирования около 15:00 на улице Железнодорожной полицейские заметили мужчину, который выглядел подозрительно и заметно нервничал.

"Поскольку были основания считать, что мужчина может скрывать что-то противозаконное, патрульные провели поверхностную проверку", - говорится в сообщении.

У 32-летнего львовянина обнаружили пакет с тротилом весом около 400 граммов и 90 патронов калибра 5,45.

Как сообщалось 28 октября, после стрельбы в Харькове на даче у киллера нашли огромный арсенал.

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