Похитили и застрелили: детали убийства грузинского бизнесмена под Киевом

Под подозрение попали двое мужчин.

Полиция столицы задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили известного грузинского бизнесмена.

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Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Сообщается, что об исчезновении мужчины в полицию сообщил его друг. По словам мужчины, 49-летний бизнесмен ушел из столичного отеля и перестал выходить на связь.

У злоумышленников нашли оружие facebook.com/UA.KyivPolice/

Копы установили, что его похитили и застрелили двое мужчин. Чтобы скрыть следы преступления они спрятали тело на территории Киевской области.

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Под подозрение попали двое мужчин 1993 по 1992 годов рождения. Правоохранители провели обыски в их жилищах. В ходе обысков в автомобиле, которым пользовался один из подозреваемых, нашли пистолет и патроны.

Обыскали авто подозреваемого facebook.com/UA.KyivPolice/

Возбуждено уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержания под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчину похитили facebook.com/UA.KyivPolice/

Напомним, под Киевом жестоко убит грузинский бизнесмен. Преступление случилось еще 26 ноября, но полиция уже готова сделать предварительные выводы.

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