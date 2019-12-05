Похитили и застрелили: детали убийства грузинского бизнесмена под Киевом
Полиция столицы задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили известного грузинского бизнесмена.
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Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.
Сообщается, что об исчезновении мужчины в полицию сообщил его друг. По словам мужчины, 49-летний бизнесмен ушел из столичного отеля и перестал выходить на связь.
Копы установили, что его похитили и застрелили двое мужчин. Чтобы скрыть следы преступления они спрятали тело на территории Киевской области.
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Под подозрение попали двое мужчин 1993 по 1992 годов рождения. Правоохранители провели обыски в их жилищах. В ходе обысков в автомобиле, которым пользовался один из подозреваемых, нашли пистолет и патроны.
Возбуждено уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержания под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, под Киевом жестоко убит грузинский бизнесмен. Преступление случилось еще 26 ноября, но полиция уже готова сделать предварительные выводы.
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