Кабмин не справился с заданием Зеленского очистить строительную сферу от коррупции, – СМИ

Кабинет министров не смог справиться с поставленной президентом Владимиром Зеленским задачей очистить строительную сферу от коррупции – Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины до сих пор является одним из самых коррумпированных органов. Об этом идет речь в статье, опубликованной «Обозревателем».



«Так, наиболее одиозный директор департамента архитектурно-строительной инспекции в Одесской области – Буюкли Василий Ильич, которого восстановил на этой должности и. о. председателя ГАСИ Александр Строкач, успешно налаживает и возглавляет свою систему координат для получения взяток от застройщиков. Не имея при этом ни специального образования, ни опыта руководства такой сложной отраслью, Василий Буюкли становится очень удобным для того, чтобы вводить в эксплуатацию объекты с сомнительным уровнем готовности и качества. Одесская область и вся Украина, помнит историю с детским лагерем "Виктория", гостиницей "Токио-стар", где также имелись сомнительные процедуры ввода этих объектов в эксплуатацию. Мы помним, к чему это привело», – говорится в материале.

Издание приводит пример, когда «опытный» инспектор, осуществляя осмотр, принимает объект в эксплуатацию, а другой инспектор-«регистратор» на основании его справки принимает решение о выдаче сертификата о готовности объекта к эксплуатации – ООО «Альфа Реал-Эстейт» на объект: «строительство логистического центра "Одесса-парк логистики"» по адресу: Одесская область, Беляевский район, Нерубайский сельсовет, массив №4, участок №4 и 23 общей площадью 47 977 метров.

«Мы установили, что здание логистического центра вообще не готово к эксплуатации, подрядчик не смонтировал ограждающие стены, окна, двери. Внутри отсутствует инженерия, средства противопожарной безопасности не поставлены на пульт, а работы выполнялись специалистами без соответствующих лицензий», – отмечает автор заметки.

Он также указывает на вероятную подтасовку разрешительных документов на строительство.

«Нарушения при строительстве логистического центра "Одесса-парк логистики" настолько вопиющие даже для рядового гражданина, что выдача сертификата должностными лицами ГАСИ является еще одним фактом того, что действия нынешней власти точно не могут свидетельствовать о перезагрузке и наведении порядка в работе Инспекции», – констатируется в статье.

Кроме того, там приводятся и другие факты нарушений, допущенных ГАСИ в Одесской области.

«Казалось бы, с новой властью должно было быть все по закону: наложены штрафы, остановлено строительство до устранения нарушений и обеспечения граждан безопасным и комфортным жильем, как следствие законной деятельности ГАСИ. Но не в нашем случае, и не в Одесской области – когда решения принимаются в кабинете Василия Буюкли, а количество нарушений на объекте влияет только на сумму неправомерной выгоды за ввод в эксплуатацию. Чем обусловлена уверенность в своей безнаказанности Василия Буюкли? Все просто, связи Василия Буюкли с прокурором Одесской области известны всем, они давние коллеги, которые друг другу подставляют плечо, то в финансовой поддержке, то закрыв глаза на признаки преступной деятельности», – сообщает «Обозреватель».

В заключение издание призывает и. о. председателя ГАСИ Александра Строкача начать проверку соответствия должностных лиц департамента Инспекции в Одесской области занимаемым должностям.