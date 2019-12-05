Новосад прокомментировала пожар в одесском колледже

По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая — студентка Ксения Бабенко.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад дала комментарий относительно трагедии в результате пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

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“Вместе со всей страной мы сочувствуем семье погибшей студентки Ксении Бабенко и всем пострадавшим в страшном пожаре в Одессе. Сейчас в больницах города находятся еще 29 человек. Часть из них — в крайне тяжелом состоянии”, — отметила Новосад.

Министр также сообщила, что: “Раньше я писала, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. В результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась. Мы искренне желаем госпоже Анне скорейшего выздоровления. По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая — студентка Ксения Бабенко”.

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Следует отметить, что пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

Сейчас безвести пропавшими числятся 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница Института Галина Иванович.

Как сообщалось 5 декабря, причиной пожара в одесском колледже оказался удлинитель.

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