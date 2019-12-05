Украина будет добиваться обновления "представителей Донбасса" в Минске

Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.

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Команда президента Зеленского намерена продвигать идею расширения или замены группы представителей ОРДЛО, участвующих в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и “Украинской призмой“, пишет “Европейская правда“.

Ермак напомнил, что “Минские договоренности“, которые должна выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривают консультации с “представителями территорий“ ОРДЛО.

Раньше на этих территориях жило 6 миллионов человек, сейчас осталось 1,5 миллиона. Другие уехали, - подчеркнул он, добавив, что многие переселенцы живут на подконтрольной Украине территории.

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По мнению Киева, должны быть внесены изменения в ТКГ таким образом, чтобы отразить позицию не только тех, кто остался на оккупированных территориях, но также и переселенцев.

Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость – то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории, - пояснил он.

Он сообщил, что это новая идея, и не стал уточнять, обсуждалась ли она с другими участниками ТКГ.

Напомним, Ермак заявил, что у команды президента есть готовность к изменению Конституции после “нормандских переговоров“. Но ограничиться эти изменения должны вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

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