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Украина будет добиваться обновления "представителей Донбасса" в Минске

Комментариев: 2
Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.
Помощник президента Украины Андрей Ермак
Помощник президента Украины Андрей Ермак
УНИАН

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Команда президента Зеленского намерена продвигать идею расширения или замены группы представителей ОРДЛО, участвующих в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и “Украинской призмой“, пишет “Европейская правда“.

Ермак напомнил, что “Минские договоренности“, которые должна выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривают консультации с “представителями территорий“ ОРДЛО.

Раньше на этих территориях жило 6 миллионов человек, сейчас осталось 1,5 миллиона. Другие уехали, - подчеркнул он, добавив, что многие переселенцы живут на подконтрольной Украине территории.

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По мнению Киева, должны быть внесены изменения в ТКГ таким образом, чтобы отразить позицию не только тех, кто остался на оккупированных территориях, но также и переселенцев.

Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость – то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории, - пояснил он.

Он сообщил, что это новая идея, и не стал уточнять, обсуждалась ли она с другими участниками ТКГ.

Напомним, Ермак заявил, что у команды президента есть готовность к изменению Конституции после “нормандских переговоров“. Но ограничиться эти изменения должны вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

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Теги: Донбасс, ТКГ, переговоры в Минске, Зеленский, Ермак, президент, ОРДЛО, переселенцы
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Комментариев (2)
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МаюРацию    05.12.2019, 13:59
Оценка:  -1
МаюРацию
Очередной финт ушами, что бы уйти от мира.
Путин_xyйло    05.12.2019, 13:59
Оценка:  0
Путин_xyйло
Типа В.В.Xyйло позволит.
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