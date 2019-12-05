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“Я спровоцировала”: Драка в Раде произошла из-за женщины

Комментариев: 1
Ирина Верещук рассказала о причинах потасовки в Раде.
Фото с места инцидента
Фото с места инцидента
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Сегодня на пленарном заседании Верховной Рады произошла массовая драка из-за “слуги народа” Ирины Верещук.

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Нардеп сама прокомментировала инцидент и призналась, что это она спровоцировала конфликт, передает Обозреватель.

По ее словам, депутат Гео Лерос публично оскорбил ее в общем чате фракции. Она попросила извиниться, но тот проигнорировал.

У нас действительно был конфликт с господином Леросом, который, считаю, не в политический способ высказывался обо мне как публично, так и в чате. Я сделала ему примечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился, - сказала Верещук.

Она отметила, что не только Лерос, но и руководство партии проигнорировало инцидент. Она рассказала о ситуации депутатам, которые возле нее сидели.

Потом я рассказала о ситуации тем, кто сидит рядом со мной в парламенте. И те, кто это услышал, пошли к Леросу - просить, чтобы он все-таки извинился. И произошло такое…, - призналась депутат.

Она подчеркнула, что ее коллега Бужанский просто более эмоционально отреагировал на все. При этом она поблагодарила коллегу за то, что заступился за нее.

Если мы причинили кому-то неудобства, простите, пожалуйста! Может быть, я спровоцировала их своей эмоциональностью… Но считаю, что мы должны учится доверять и уважать друг друга, тогда и люди, которые нас избрали, будут верить нам, - сказала Верещук.

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Кроме того, появилось видео сегодняшней потасовки в Верховной Раде. Видео опубликовали в YouTube Анастасия Рокитная, а также канал "Зе! Слуга народа.

На кадрах видно, как парламентарии столпились в одном месте и начали потасовки. При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пытался утихомирить их и призывал занять свои рабочие места.

Напомним, в Раде произошла потасовка. В инцидент вмешался спикер.

 

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Теги: Рада, драка, потасовка, Верещук, Бужанский
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Комментариев (1)
farfalle    05.12.2019, 14:14
Оценка:  -2
farfalle
Страна майданов и потасовок. Ивропа. хуле
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