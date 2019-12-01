Кабмин хочет запретить выезд в РФ по внутренним паспортам

В правительстве считают, что упрощенный режим въезда в страну-агрессор не отвечает вызовам времени.

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Министерство иностранных дел Украины подготовило на рассмотрение Кабинета Министров предложение об отмене возможности для граждан Украины пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом заявил госсекретарь МИД Андрей Заяц, пишет “Европейская правда“.

МИД Украины подготовил на рассмотрение правительства предложения касательно въезда украинцев в Россию по заграничным паспортам. Предложение поддержано всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее!“ - заявил дипломат.

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Как пояснил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, проектом постановления Кабмина предусмотрена отмена положений в ряде соглашений с РФ, заключенных до начала российской агрессии. Этими положениями определен перечень документов, по которым граждане Украины имеют право пересекать границу с РФ, и это, среди прочего, внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

Погорельцев отметил, что законом “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины“ четко определяет перечень документов, по которым гражданине Украины могут пересекать государственную границу. Это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический и служебный паспорта Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право только на въезд в Украину).

В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу, - сказал Погорельцев.

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Необходимость ужесточения правил выезда в Россию в МИДе объясняют тем, что ежегодно растет количество подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки.

Кроме того, по словам Погорельцева, существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней “не адекватен угрозам национальной безопасности Украины“.

Напомним, Президент прокомментировал ситуацию касательно жителей Донбасса с пророссийскими взглядами. По его словам, те, кто за Россию, могут уехать.

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