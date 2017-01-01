В Сети опубликовали фото тлеющего одесского колледжа
В Сети появились фото тлеющего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. На снимках видно, что половина крыши выгорела полностью, пишет Думская.
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Фото сделаны при помощи дрона. На снимках изображен текущий внешний вид крыши и верхних этажей.
Из нескольких окон в помещениях видны электрические приборы. Видимо, сотрудники и студенты колледжа таким образом обогревали кабинеты.
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Напомним, по одной из предварительных причин возгорание случилось из-за электрического удлинителя. Полиция расследует еще одну версию — поджог.
Напомним, сегодня утром в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.
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