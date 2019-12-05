Разумков рассказал, почему у новой Рады падает рейтинг

Спикер ВР пояснил, почему украинцы постепенно теряют доверие к новоизбранному парламенту.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил причины, из-за которых больше 50% украинцев не одобрили работу нардепов. Напомним, соответствующие результаты опроса были опубликованы группой КМИС, пишет НВ.

Читай также: Социологи: Сторонников евроинтеграции в Украине стало больше

Разумков объяснил, почему за месяц количество недовольных украинцев увеличилось на 12%. По его мнению, основными являются две причины.

“Во-первых, те скандалы, которые были в Раде. Вне зависимости от того, в какой фракции это происходило (но особенно, когда это связано с фракцией большинства), это негативно влияет на имидж любого органа“, — отметил Разумков.

Второй причиной спикер назвал законопроекты, “которые неоднозначно воспринимаются в обществе“.

В погоне за результатом мы уделяли меньше времени коммуникации. Это тоже правда. Когда ты не объясняешь свою позицию, за тебя ее начинает объяснять кто‑то другой, - подытожил он

Ранее мы сообщали о том, что актуальный рейтинг партий показал любопытные результаты. По данным социологов, “Слуга народа“ и “Оппоплатформа“ - лидеры, “Голос“ не прошел бы сейчас в Раду.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.