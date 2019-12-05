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Разумков рассказал, почему у новой Рады падает рейтинг

Комментариев: 1
Спикер ВР пояснил, почему украинцы постепенно теряют доверие к новоизбранному парламенту.
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Фейсбук Слуга народа

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил причины, из-за которых больше 50% украинцев не одобрили работу нардепов. Напомним, соответствующие результаты опроса были опубликованы группой КМИС, пишет НВ.

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Разумков объяснил, почему за месяц количество недовольных украинцев увеличилось на 12%. По его мнению, основными являются две причины.

“Во-первых, те скандалы, которые были в Раде. Вне зависимости от того, в какой фракции это происходило (но особенно, когда это связано с фракцией большинства), это негативно влияет на имидж любого органа“, — отметил Разумков.

Второй причиной спикер назвал законопроекты, “которые неоднозначно воспринимаются в обществе“.

В погоне за результатом мы уделяли меньше времени коммуникации. Это тоже правда. Когда ты не объясняешь свою позицию, за тебя ее начинает объяснять кто‑то другой,  - подытожил он

Ранее мы сообщали о том, что актуальный рейтинг партий показал любопытные результаты. По данным социологов, “Слуга народа“ и “Оппоплатформа“ - лидеры, “Голос“ не прошел бы сейчас в Раду.

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Теги: Дмитрий Разумков, рейтинг
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    05.12.2019, 15:05
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Ну не знаю, не знаю! Судя по новостям из этой Рады, рейтинг Кивы очень даже твёрдый и совсем не падает!
Woodbrother    05.12.2019, 15:29
Оценка:  +2
Woodbrother
Рейтинг стоит как кирзовый сапог.
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