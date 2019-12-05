Труба: Сотрудники ГБР не "сливали" информацию Портнову
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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба опроверг информацию о том, что один из работников Бюро передавал информации по уголовным производствам третьим лицам, в частности экс-главе президентской администрации Андрею Портнову. Об этом Труба написал в своем Телеграм-канале.
Никто из работников ГБР не имеет отношения к раскрытию материалов уголовных производств. Это подтвердило внутреннее расследование, в том числе материалы психофизиологического исследования с помощью полиграфа, которое прошла вся следственная группа, - написал глава ГБР.
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По его словам, ранее одно из информационных агентств некорректно подало информацию о том, что к “прослушке“ кабинета Трубы, обнаруженной в сентябре, может быть причастен работник ГБР.
Прошу других представителей СМИ не распространять недостоверную информацию, - подытожил директор ГБР.
Напомним, в сентябре в кабинете главы ГБР нашли прослушивающее устройство. Внутренняя проверка показала, что сотрудники ведомства к прослушке отношения не имеют.
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