Избиратели "Слуг народа" скоро начнут их бить, как Геруса за импорт электричества - Москаль

Избиратели «слуг народа» уже осознают, что их обманули, и скоро начнут реагировать на своих избранников так, как Олег Ляшко отреагировал на Андрея Геруса (которого эксперты называют лоббистом импорта электроэнергии из России). Такое мнение журналистам издания «Главком» высказал бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщает издание Hubs.

«Избиратели подобных «слуг народа» уже постепенно начинают понимать, что эпоха бедности, как им и обещали, таки закончилась; только закончилась она не для народа, а для его «слуг», вернее — слуг Коломойского и самого олигарха. Со временем подобное понимание придет и к другим обещаниям «СН». И когда люди увидят, как красиво их «развели» «новые лица» — эти же лица начнут так же «рихтовать», как и лицо Геруса — и в залах официальных делегаций аэропортов, и в Конче-Заспе, и по дороге к любовницам, заказанных благодаря диджитализации прямо из парламента, и, возможно, даже в темных кулуарах Рады», — заявил Москаль.

18 сентября 2019 Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии в режиме импорта из России. За первую половину октября импорт вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился в три раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

Рост импорта российского тока привело к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями. По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Как говорится в письме Федерации работодателей ТЭК в адрес президента Украины, премьер-министра и секретаря СНБО, импорт электроэнергии из России грозит остановкой 75% украинских шахт и большинства блоков АЭС.

Напомним, 3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и СБУ открыть уголовное дело против председателя комитета ВР по энергетике и ЖКУ Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.