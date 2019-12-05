Лавров озвучил ожидания РФ от “нормандского саммита”

Российская сторона хочет, что встреча дала импульс реализации "Минска".

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом передают российские СМИ.

Рассчитываем, что предстоящий саммит в нормандском формате в Париже придаст импульс реализации минского комплекса мероприятий, - отметил Лавров.

При этом дипломат отметил, что основным элементом урегулирования конфликта на Донбассе является прямой диалог Киева с боевиками так называемых “ЛНР”, “ДНР”.

Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не деться - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, - сказал Лавров.

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Напомним, Украина будет добиваться обновления "представителей Донбасса" в Минске. Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли, в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.

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