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Лавров озвучил ожидания РФ от “нормандского саммита”

Комментариев: 7
Российская сторона хочет, что встреча дала импульс реализации "Минска".
Сергей Лавров
Сергей Лавров
flickr.com/mfarussia

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом передают российские СМИ.

Рассчитываем, что предстоящий саммит в нормандском формате в Париже придаст импульс реализации минского комплекса мероприятий, - отметил Лавров.

При этом дипломат отметил, что основным элементом урегулирования конфликта на Донбассе является прямой диалог Киева с боевиками так называемых “ЛНР”, “ДНР”.

Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не деться - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, - сказал Лавров.

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Напомним, Украина будет добиваться обновления "представителей Донбасса" в Минске. Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли, в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.

 

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Теги: Лавров, РФ, нормандский саммит, Париж, Украина
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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    05.12.2019, 15:51
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ ШО ЭУРОПЭЙЦИ СРАНЫЕ , ГОТОВЫ К ГРУППОВОМУ ПОРЕВУ СО СТОРОНЫ РОССИИ , ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ ?
ТУТ УЖ ВАМ И ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНЩИНЫ НЕ ПОМОГУТ.....)))
СУГС ???
Via_dolorosa    05.12.2019, 15:49
Оценка:  0
Via_dolorosa
Ну так перестаньте туда завозить патроны и через пару месяцев там станет тихо как и в др. областях Украины; вы ведь сами поддерж. этот исскуств. созданный конфликт, а потом чушь мелите и бред несёте про гордый народ донбасса.
Lyonya-Space    05.12.2019, 15:33
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Видать крепкая аргентинська мука!
Такое мочить и без устали...
ЗаУкраїну    05.12.2019, 15:19
Оценка:  -7
ЗаУкраїну
ПЭС, голос в жопе, и матькищина-категорически против мира в Украине. Им война-мать родна.
Woodbrother    05.12.2019, 15:26
Оценка:  +5
Woodbrother
Войну начали ваши московские кремлеские скоты. Требовать от нашей страны мира -глупо.
vicinq    05.12.2019, 15:13
Оценка:  +4
vicinq
Собирайте свое г-пожитки своих ихтамнетов сваливайте по тихому обратно за поребрик пока есть возможность и будет в Украине мир.
vicinq    05.12.2019, 15:13
Оценка:  +4
vicinq
лошадь дурная попутала
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