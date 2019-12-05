Лавров озвучил ожидания РФ от “нормандского саммита”
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом передают российские СМИ.
Рассчитываем, что предстоящий саммит в нормандском формате в Париже придаст импульс реализации минского комплекса мероприятий, - отметил Лавров.
При этом дипломат отметил, что основным элементом урегулирования конфликта на Донбассе является прямой диалог Киева с боевиками так называемых “ЛНР”, “ДНР”.
Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не деться - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, - сказал Лавров.
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Напомним, Украина будет добиваться обновления "представителей Донбасса" в Минске. Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли, в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.
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ТУТ УЖ ВАМ И ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНЩИНЫ НЕ ПОМОГУТ.....)))
СУГС ???
Такое мочить и без устали...