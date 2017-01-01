Восстановить мир на Донбассе: Глава МИД обсудил методы с представителем ЕС

Правительство работает над поиском путей табилизации ситуации на востоке страны.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем во время министерского заседания ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс служба министерства.

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Во время двусторонней встречи Пристайко отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на Донбассе и проинформировал Борреля о подготовке к саммиту в "нормандской формате".

В свою очередь Жозель боррелий отметил, что ЕС не будет менять подходов по введению санкций против Российской Федерации на фоне нарушения Минских договоренностей и будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.

Дипломат сообщил о планах приехать в Украину в ближайшее время.

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"Украина должна быть одной из первых стран, которую я намерен посетить", - добавил представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.

Как сообщалось 3 декабря, в СНБО обсудили шаги реинтеграции Донбасса.

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