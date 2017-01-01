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Восстановить мир на Донбассе: Глава МИД обсудил методы с представителем ЕС

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Правительство работает над поиском путей табилизации ситуации на востоке страны.
Обсуждение прошло во время министерского заседания ОБСЕ
Обсуждение прошло во время министерского заседания ОБСЕ
mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем во время министерского заседания ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс служба министерства.

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Во время двусторонней встречи Пристайко отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на Донбассе и проинформировал Борреля о подготовке к саммиту в "нормандской формате".

В свою очередь Жозель боррелий отметил, что ЕС не будет менять подходов по введению санкций против Российской Федерации на фоне нарушения Минских договоренностей и будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.

Дипломат сообщил о планах приехать в Украину в ближайшее время.

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"Украина должна быть одной из первых стран, которую я намерен посетить", - добавил представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.

Как сообщалось 3 декабря, в СНБО обсудили шаги реинтеграции Донбасса.

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Теги: Донбасс, ЕС, Пристайко
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