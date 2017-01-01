Луценко дал "большое интервью" Джулиани
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко дал большое интервью адвокату президента США Джулиани. Он снимает документальный сериал для OANN. Интервью с Луценко ожидается в 3 серии.
Об этом сообщает One America News Network.
EXCLUSIVE: Concluded an extensive interview with Yuri Lutsenko in Budapest.— Chanel Rion OAN (@ChanelRion) 5 декабря 2019 г.
Former Ukrainian Prosecutor General Lutsenko: Ambassador #Yovanovitch lied under oath to the American people in #AdamSchiff’s impeachment inquiry.#YovanovitchLied
Tune into @OANN — watch for Part III. pic.twitter.com/zrq6Uo4HBO
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В соответствии с анонсом телеканала OANN Луценко заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович сказала неправду в показаниях по расследованию импичмента Дональда Трампа.
Ранее был опубликован доклад об импичменте Трампа.
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