Луценко дал "большое интервью" Джулиани

Адвокат Трампа Джулиани провел интервью с экс-генпрокурором Украины в Будапеште.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко дал большое интервью адвокату президента США Джулиани. Он снимает документальный сериал для OANN. Интервью с Луценко ожидается в 3 серии.

Об этом сообщает One America News Network.

EXCLUSIVE: Concluded an extensive interview with Yuri Lutsenko in Budapest.



Former Ukrainian Prosecutor General Lutsenko: Ambassador #Yovanovitch lied under oath to the American people in #AdamSchiff’s impeachment inquiry.#YovanovitchLied



Tune into @OANN — watch for Part III. pic.twitter.com/zrq6Uo4HBO — Chanel Rion OAN (@ChanelRion) 5 декабря 2019 г.

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В соответствии с анонсом телеканала OANN Луценко заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович сказала неправду в показаниях по расследованию импичмента Дональда Трампа.

Ранее был опубликован доклад об импичменте Трампа.

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