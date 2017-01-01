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Луценко дал "большое интервью" Джулиани

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Адвокат Трампа Джулиани провел интервью с экс-генпрокурором Украины в Будапеште.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко дал большое интервью адвокату президента США Джулиани. Он снимает документальный сериал для OANN. Интервью с Луценко ожидается в 3 серии. 

Об этом сообщает One America News Network.

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В соответствии с анонсом телеканала OANN Луценко заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович сказала неправду в показаниях по расследованию импичмента Дональда Трампа.

Ранее был опубликован доклад об импичменте Трампа. 

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Теги: Луценко, Джулиани, Будапешт
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