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Украина готова отгородиться стеной от ОРДЛО – Ермак

Комментариев: 3
Помощник президента уверяет, что такой вариант всерьез рассматривается на случай провала переговоров.
Украина готова отгородиться стеной от ОРДЛО
Украина готова отгородиться стеной от ОРДЛО
Фотоархив Минобороы

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В случае невыполнения Россией своих обязательств по урегулированию ситуации на Донбассе и дальнейшего продолжения конфликта Украина отгородиться от оккупированных территорий оборонительной стеной. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и “Украинской призмой“, пишет “Европейская правда“.

Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять “Минск“. Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время, - сказал Ермак.

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Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года.

И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и “план Б“, - отметил Ермак.

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По его словам, “план Б“ заключается в том, чтобы в буквальном смысле отгородиться от оккупированных районов стеной по примеру Израиля.

Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль, - пояснил помощник президента.

Напомним, Украина будет добиваться обновления “представителей Донбасса“ в Минске. Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, Россия, Ермак, президент
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Комментариев (5)
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Via_dolorosa    05.12.2019, 15:50
Оценка:  0
Via_dolorosa
Зорян_и_Шкиряк--- мы сами построим без ваших советов.
asfd0    05.12.2019, 15:49
Оценка:  -1
asfd0
Свою беспомощность перед Россией компенсируют тупостью и надругательством над собственным народом.
Graddfeydd    05.12.2019, 15:23
Оценка:  +7
Graddfeydd
Дельная мысль. И ров с крокодилами отрыть для надежности.

ОРДЛО = сектор Газа = резервация для "донбасситов" - они в ней смогут спокойно бухать, материться на "родном языке" и любить свою "матушку-россию".

Корм ить долбоебов, которые ненавидят Украину, из нашего же бюджета - это нонсенс.
Зорян_и_Шкиряк    05.12.2019, 15:03
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Отличная идея! Кого нанять прорабом - Яценюка, Трампа или китайских товарищей?
Letohradek    05.12.2019, 15:16
Оценка:  +5
Letohradek
Ватный тупак, о чем твой спитч?
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