Украина готова отгородиться стеной от ОРДЛО – Ермак

Помощник президента уверяет, что такой вариант всерьез рассматривается на случай провала переговоров.

Читай также: В СНБО рассказали о пяти сценариях по Донбассу

В случае невыполнения Россией своих обязательств по урегулированию ситуации на Донбассе и дальнейшего продолжения конфликта Украина отгородиться от оккупированных территорий оборонительной стеной. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и “Украинской призмой“, пишет “Европейская правда“.

Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять “Минск“. Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время, - сказал Ермак.

Читай также: Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, - Зеленский

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года.

И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и “план Б“, - отметил Ермак.

Читай также: РФ стягивает спецназ на Донбасс

По его словам, “план Б“ заключается в том, чтобы в буквальном смысле отгородиться от оккупированных районов стеной по примеру Израиля.

Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль, - пояснил помощник президента.

Напомним, Украина будет добиваться обновления “представителей Донбасса“ в Минске. Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.