В Ирпене прогремел взрыв в многоэтажке: Есть жертвы
В одной из многоэтажек города Ирпень Киевской области 5 декабря произошел взрыв, один человек погиб на месте.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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В 11:00 жители 9-этажки услышали громкий взрыв с одной из квартир. Когда прибежали на место происшествия и открыли дверь, то на полу лежало тело мужчины. Местный житель пытался самостоятельно разобрать неизвестное взрывное устройство, и оно сдетонировало у него в руках.
На место сразу прибыли правоохранители и сотрудники взрывотехнической службы.
Следствие установит - погиб ли мужчина по неосторожности, или пытался покончить с собой. Правоохранители решают, как квалифицировать чрезвычайное происшествие.
Как сооющалось 22 ноября в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.
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