В Ирпене прогремел взрыв в многоэтажке: Есть жертвы

Следствие установит, могло ли это быть самоубийством.

В одной из многоэтажек города Ирпень Киевской области 5 декабря произошел взрыв, один человек погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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В 11:00 жители 9-этажки услышали громкий взрыв с одной из квартир. Когда прибежали на место происшествия и открыли дверь, то на полу лежало тело мужчины. Местный житель пытался самостоятельно разобрать неизвестное взрывное устройство, и оно сдетонировало у него в руках.

На место сразу прибыли правоохранители и сотрудники взрывотехнической службы.

Следствие установит - погиб ли мужчина по неосторожности, или пытался покончить с собой. Правоохранители решают, как квалифицировать чрезвычайное происшествие.

Как сооющалось 22 ноября в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.

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