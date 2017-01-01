Джокер опубликовал переписку с "Кличко"

По словам собеседника, подписанного как "Кличко", он знает скандального Лероса.

Пранкер Джокер опубликовал переписку с контактом, подписанным как “Кличко“. В переписке шла речь о нардепе от Слуги Народа Гео Леросе. Соответствующая переписка опубликовала на Телеграм-канале Джокера.

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“Сегодня подрались два нардепа от Зе - Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко. Тот успел сложить своё мнение о юном политике. И пару слов о Ткаченко“ - подписал скрины переписки Джокер.

Важно: Мер Киева Виталий Кличко публично не подтвердил подлинность данной переписки

По словам собеседника, подписанного как “Кличко“, “Лерос - творческий человек“.

"Человек искусства, член вашей фракции, новый друг Ткаченко, бывший мой советник, вел проэкт муралов" - так охарактеризовал Лероса "Кличко"

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Напомним, телеграм-канал Джокера был создан неизвестным лицом 31 октября. Ранее Джокер от имени Рябошапки общался с Михаилом Радуцким и Богданом Яременко.

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