Публичное насилие на улице: В Днепре провели эксперимент
Полиция города Днепр вместе с журналистами провела социальный эксперимент, чтобы выяснить, как обычные прохожие реагируют на публичное насилие. Для это были привлечены два актера, которые сыграли роль пары, выясняющей отношения, пишет пресс-служба.
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“Как вы отреагируете когда видите, что один человек совершает насилие по отношению к другой? А если это пара - мужчина и женщина? Просто пройдете мимо, не вмешиваясь в чужие отношения? Или все же пытаться выяснить нужна помощь жертве насильственных действий?“ - говорится в сообщении.
За час работы “актеров“ люди делали вид, что не замечают того, что происходит - крик мужчины, угрозы, унижения в сторону спутницы. Он тянул ее, хватал за шею, волосы
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“Только две женщины попытались спросить у так называемой “жертвы“ не нужна ли ей помощь. Неподалеку дежурили патрульные, которые были готовы “помочь“, однако соответствующих обращений не было“ - отметили в полиции.
Нет понятия “чужие отношения“, если вы видите, что к человеку совершается агрессия! Нет понятия “сами разберутся“, так как возможно уже завтра будет поздно - подытожили полицейские
Ранее киевлянин выстрелил гарпуном в свою бывшую жену. Нападавший был пьян.
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