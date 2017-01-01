Публичное насилие на улице: В Днепре провели эксперимент

Полицейские с журналистами провели эксперимент, чтобы выяснить, как прохожие будут реагировать на публичное выяснение отношений "мужа и жены".

Полиция города Днепр вместе с журналистами провела социальный эксперимент, чтобы выяснить, как обычные прохожие реагируют на публичное насилие. Для это были привлечены два актера, которые сыграли роль пары, выясняющей отношения, пишет пресс-служба.

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“Как вы отреагируете когда видите, что один человек совершает насилие по отношению к другой? А если это пара - мужчина и женщина? Просто пройдете мимо, не вмешиваясь в чужие отношения? Или все же пытаться выяснить нужна помощь жертве насильственных действий?“ - говорится в сообщении.

За час работы “актеров“ люди делали вид, что не замечают того, что происходит - крик мужчины, угрозы, унижения в сторону спутницы. Он тянул ее, хватал за шею, волосы

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“Только две женщины попытались спросить у так называемой “жертвы“ не нужна ли ей помощь. Неподалеку дежурили патрульные, которые были готовы “помочь“, однако соответствующих обращений не было“ - отметили в полиции.

Нет понятия “чужие отношения“, если вы видите, что к человеку совершается агрессия! Нет понятия “сами разберутся“, так как возможно уже завтра будет поздно - подытожили полицейские

Ранее киевлянин выстрелил гарпуном в свою бывшую жену. Нападавший был пьян.

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