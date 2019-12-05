“Похоже на розыгрыш”: Раскрылся обман Скабеевой со “звонком Зеленскому”

Георгий Тука заявил, что Скабеева не могла дозвониться Зеленскому напрямую.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева соврала, что ей удалось напрямую дозвониться президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читай также: В Венгрии назвали Крым российским: разгорелся скандал

Об этом в эфире OBOZ. tv заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам Туки, дозвониться к президенту напрямую невозможно. Сначала нужно пройти секретаря, уточнить по какому вопросу звонок, представиться, а потому, вероятно, вам назначат время звонка. Кроме того, личный телефон президента не находится рядом с ним, а у его помощников.

Я очень мало верю в то, что этот реальный разговор состоялся. Я знаю, как происходит коммуникация президента Украины с внешним миром. Поверьте, так, чтобы работники телеканала напрямую дозвонились до президента – это практически невозможно. Если разговор идет через коммуникатор, то сначала трубку берут секретари, выясняют, кто именно и по какому вопросу звонит. Если речь о мобильной связи, то в большинстве случаев трубка находится не в руках президента непосредственно, а в руках его помощников, - сказал Тука.

По словам Туки, этот якобы “разговор Скабеевой с Зеленским” похож на розыгрыш и фарс. Он уверен, что на записи пранкер, а не реальный Зеленский.

Когда в студии говорят - сейчас мы поговорим с президентом Украины, это очень похоже на розыгрыш. Какова была цель этого розыгрыша - не знаю, пранкеров хватает, голос у президента Зеленского достаточно характерный, его скопировать и подделать не нужно большого мастерства", - добавил он.

По его мнению, что данный сюжет был направлен на дискредитацию Зеленского в глазах россиян и украинцев, смотрящих российские телеканалы.

Я видел много видеосюжетов с разных каналов, в том числе российских, украинских. Недавно я видел видеосюжеты с оккупированной части Донбасса. Я не могу сказать, что это объективные сюжеты, потому что скорее всего ответы людей были специально подобраны. Но они подбираются таким образом, что практически все вокруг люди презирают Зеленского именно как президента и продолжают его дальше воспринимать исключительно как комического актера, - рассказал бывший замминистра.

Читай также: “Возьмем обратно Малороссию и Новороссию!”: На росТВ пригрозили Украине

Тука уверен, что Зеленский не должен реагировать на этот инцидент, но его пресс-служба должна “сделать какое-то заявление”.

Напомним, Зеленский "поговорил" со Скабеевой. Российская телеведущая сообщила, что позвонила президенту Украины. Он якобы кратко с ней поговорил, но отказался продолжить беседу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram