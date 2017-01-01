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Стало известно, сколько девочек-подростков находятся в украинских тюрьмах

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Всего украинских тюрьмах находится 248 несовершеннолетних осужденных.
В Государственной уголовно-исполнительной службе уточнили цифру
В Государственной уголовно-исполнительной службе уточнили цифру
depositphotos.com

В Украине в местах отбывания наказания находится около 250 несовершеннолетних осужденных, из которых 9 девушек.

Об этом сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины в ответ на запрос журналистов УНН.

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“На начало октября 2019 года в воспитательных колониях содержался 91 несовершеннолетний осужденный, из низ 5 девушек и 86 юношей. Также на начало октября 2019 в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний держится 157 несовершеннолетних заключенных, из них 4 девушки“, — сообщили в ведомстве.

Так, в местах отбывания наказания по состоянию на октябрь этого года находится 248 несовершеннолетних осужденных, из них 9 девушек.

Как сообщалось 4 октября, в одесском центре реабилитации детей заставляли жевать презерватив и били электрошокером.

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Теги: тюрьма, девочка
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