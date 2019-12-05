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Спасатели разбирают завалы сгоревшего колледжа в Одессе, ищут погибших

Комментариев: 1
На кране спасателей подняли на крышу здания. Они спустятся вниз для поиска выживших .
Спасатели разбирают завалы сгоревшего колледжа в Одессе, ищут погибших
Фейсбук / Максим Куцый

После страшного пожара в в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжается поисково-спасательная операция. Об этом в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

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“Спасатели зашли внутрь здания и начали разбирать завалы. До этого были убраны прогоревшие деревянные балки, которые угрожали работникам ГСЧС“ - сообщил он. 

Поисково-спасательная операция продолжается

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Напомним, в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

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Теги: Одесса, пожар, колледж, спасатели
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Комментариев (1)
ТТ69    05.12.2019, 16:26
Оценка:  0
ТТ69
Кто дал лицензию учебному заведению расположенному в пожароопасном здании???? Куда ушли "благотворительные обязательные поборы" с родителей учеников????
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