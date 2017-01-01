Фонд соцстраха получил нового председателя

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль назначен новым главой правления Фонда.

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На внеочередном заседании правления Фонда социального страхования Украины избрали нового председателя правления Фонда, им стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики в четверг, 5 декабря.

“Сегодня меня выбрали главой правления Фонда в соответствии с закона, устава и регламента Фонда. На этой должности моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, которые представлены в правлении Фонда“, - передает слова Коваля пресс-служба.

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По его словам, на заседании правления Фонда было включено пять вопросов повестки дня: ротация председателя правления Фонда и избрание его заместителей; формирование состава постоянных комиссий Фонда; обращение Счетной палаты о проведении аудита деятельности Фонда социального страхования за период с 1 августа 2017 года по 1 января 2020 года; о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год.

Ранее сообщалось, что в Украине долг за больничные превысил миллиард гривен. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. При этом Кабмин уже разблокировал выплату.

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