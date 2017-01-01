Метро в Харькове: Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ

160 млн евро будут взяты в кредит на продолжение линии .

На этот проект из местного бюджета Харькова выделят 10 млн евро. EPA/UPG

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о получении в кредит 160 млн евро на строительство третьей линии харьковского метрополитена. За законопроект № 0008 проголосовали 337 народных депутатов.

Соответствующий документ в Раде представил заместитель министра финансов Василий Шкураков, передает 112 Украина.

Читай также: В зоне Большой кольцевой дороги расхитили 18 га земли

“Финансовые условия привлечения займа от ЕИБ следующие. Ставка процентов предлагается в размере Euribor plus spread, который составляет около 1 процента и будет зависеть от даты выборки кредитных средств. Общий период погашения займа составляет 25 лет, включая льготный период 4 года. Первая дата погашения займа придется на 20 апреля 2022 года“, - сообщил Шкураков.

По его словам, заемщиком в данном случае выступает Украина в лице Минфина, полученные средства будут рекредитовать коммунальному предприятию “Харьковский метрополитен“.

Читай также: На Печерске застройщик уничтожил усадьбу XIX века

“Целью проекта является улучшение транспортного обслуживания населения города Харькова, увеличение удельного веса пассажирских перевозок метрополитеном путем продления эксплуатации длины третьей Алексеевской линии метрополитена на 3 километра 470 метров, в результате чего общая протяженность линий составит 14 километров 450 метров“, - уточнил Шкураков.

Чиновник добавил, что на этот проект из местного бюджета Харькова выделят 10 млн евро.

Как сообщалось 8 ноября, Е-билет в Киеве не работал в час пик - люди “брали метро штурмом“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram