Президент обязал Кабмин проверить все госучреждения на противопожарную безопасность

На выполнение задания Владимир Зеленский дал месяц. Результат должен быть до 10 января 2020 .

Президент Украины Владимир Зеленский обязал Кабмин и местные власти проверить состояние противопожарной и техногенной безопасности во всех государственных учреждениях. Об этом он сообщил в Фейсбук.

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“Дал задание провести детальную и всестороннюю проверку заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры“ - отметил президент.

А также провести проверку всех должностных лиц, которые предоставляют выводы о состоянии пожарной безопасности на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при выполнении служебных обязанностей - подытожил президент

Задание президента Кабмину и местным властям Скрин

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Напомним, в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

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