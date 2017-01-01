Пожар в Одессе: Пропавшие без вести звонили родным и прощались с ними

Число погибших может значительно возрасти. Минимум 6 человек, которых так и не нашли, звонили из горящего здания.

Из охваченного огнем здания люди звонили родным. Их всё еще не нашли. Думская.net

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Некоторые из пропавших без вести при пожаре в колледже Одессы звонили родственникам перед тем, как перестали выходить на связь. Они говорили, что задыхаются от дыма и прощались с родными. Об этом рассказал начальник Главного управления полиции Одесской области на брифинге в четверг, 5 декабря.

Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии, последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

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Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар, осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

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Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила о помощи.

Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

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Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

Всего правоохранители насчитали 14 человек, которые могли находиться в здании колледжа в момент пожара и с которыми до сих пор не удалось выйти на связь.

Также правоохранители не могут установить личность мужчины по имени Руслан Никос: он не был ни сотрудником колледжа, ни студентом. Полиция просит сообщать в штаб информацию о нем.

Напомним, сейчас спасатели разбирают завалы сгоревшего колледжа в Одессе, ищут погибших. На кране спасателей подняли на крышу здания. Они спустятся вниз для поиска выживших.

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