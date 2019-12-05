СБУ отпустила крымского предателя-"единороса"

Крымчанин, подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины, "сотрудничает и никуда не бежит".

В СБУ говорят, что Игорь Кучерявый "сотрудничает и никуда не бежит" ssu.gov.ua

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Член партии “Единая Россия“ из оккупированного Севастополя Игорь Кучерявый, которого несколько дней назад СБУ задержала на выезде из Крыма, отпущен на свободу после беседы с правоохранителями. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

Мы его задержали, привезли на собеседование, пообщались и отпустили. Процессуально мы его не задерживали. После того как следователь примет решение, выдвигать ли человеку подозрение или не выдвигать, будут направлены материалы в суд и уже суд примет решение, ‒ пояснила Гитлянская.

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По ее словам, Кучерявый может передвигаться по территории Украины, но “он сотрудничает и никуда не бежит“.

Напомним, 3 декабря стало известно о задержании сотрудниками СБУ на административной границе между Крымом и Херсонщиной жителя Севастополя Игоря Кучерявого, который активно содействовал российской оккупации Крыма и даже стал членом путинской партии “Единая Россия“.

В СБУ заявили, что против него возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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