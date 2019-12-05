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"Юзик" взял себе в помощницы жену

Комментариев: 1
Всего у Корявченкова 8 помощников.
Нардеп от СН Юрий Корявченков
Нардеп от СН Юрий Корявченков
Фейсбук

У нардепа-мажоритарщика СН Юрия Корявченкова по прозвищу Юзик восемь помощников. Также актеру студии “Квартал-95“ на общественных началах помогает и его жена Татьяна. Об этом сообщает общественное движение Честно.

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“Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает“, - прокомментировал свой выбор Юрий Корявченков.

Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о нардепах Слуги народа и президента Владимира Зеленского.

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Всего у Юрия Корявченкова восемь помощников-консультантов. Из них платно работают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Как сообщалось, 18 ноября был опубликован разговор “слуги народа“ с полицией Кривого Рога.

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Теги: Юзик, коряченков, жена, помощница
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Комментариев (1)
Woodbrother    05.12.2019, 17:12
Оценка:  +2
Woodbrother
Не пройдет и месяца , как он всех своих родственников выгодно в Раде пристроит. Клоуны жируют благодаря дуракам- избирателям.
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