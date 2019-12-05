"Юзик" взял себе в помощницы жену

Всего у Корявченкова 8 помощников.

У нардепа-мажоритарщика СН Юрия Корявченкова по прозвищу Юзик восемь помощников. Также актеру студии “Квартал-95“ на общественных началах помогает и его жена Татьяна. Об этом сообщает общественное движение Честно.

Читай также: Прокуратура открыла дело из-за разговора Юзика с криворожской полицией

“Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает“, - прокомментировал свой выбор Юрий Корявченков.

Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о нардепах Слуги народа и президента Владимира Зеленского.

Читай также: Угроз не было: Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи

Всего у Юрия Корявченкова восемь помощников-консультантов. Из них платно работают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Как сообщалось, 18 ноября был опубликован разговор “слуги народа“ с полицией Кривого Рога.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram