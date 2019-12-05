В Одесской области дорогу отремонтировали рапанами

Таким образом местные жители провели ямочный ремонт дороги.

В городе Килия Одесской области местные жители отремонтировали грунтовую дорогу рапанами. Об этом в Facebook сообщила журналист Алла Калинская.

Читай также: Протестующие против рынка земли перекрывали трассу

Автор публикации отметила, что таким образом "покреативили" не местные коммунальные службы, а именно местные жители.

Особенный, уникальный, креативный подход к решению проблем у нашего человека… Я не очень понимаю, насколько это эффективный способ решения проблемы отсутствия дорожного покрытия, но, это так… необычно, возможно даже мило, но с**а воняет до невозможности, - написала журналистка.

Пост журналистки Фейсбук

Читай также: Зеленский подписал важные "дорожные" законопроекты - подробности

Также она опубликовала фотографию необычного ремонта дорог.

Напомним, в Первомайске починили дороги: люди решили, что к ним едет Зеленский. Ремонт дорог в Первомайске жители смогли объяснить для себя только вероятным приездом президента - и вышли его встречать.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram