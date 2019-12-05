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В Одесской области дорогу отремонтировали рапанами

Комментариев: 1
Таким образом местные жители провели ямочный ремонт дороги.
Дорогу чинили местные
Дорогу чинили местные
Фейсбук

В городе Килия Одесской области местные жители отремонтировали грунтовую дорогу рапанами. Об этом в Facebook сообщила журналист Алла Калинская. 

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Автор публикации отметила, что таким образом "покреативили" не местные коммунальные службы, а именно местные жители. 

Особенный, уникальный, креативный подход к решению проблем у нашего человека… Я не очень понимаю, насколько это эффективный способ решения проблемы отсутствия дорожного покрытия, но, это так… необычно, возможно даже мило, но с**а воняет до невозможности, - написала журналистка.

Пост журналистки
Пост журналистки
Фейсбук

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Также она опубликовала фотографию необычного ремонта дорог. 

Напомним, в Первомайске починили дороги: люди решили, что к ним едет Зеленский. Ремонт дорог в Первомайске жители смогли объяснить для себя только вероятным приездом президента - и вышли его встречать.

 

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Теги: килия, дорога, рапаны, ремонт
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Комментариев (1)
bertal    05.12.2019, 18:08
Оценка:  +2
bertal
Откуда столько панцирей рапанов? Из ресторанов?
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