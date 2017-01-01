Олег Майборода: действия Микитася привели к блокировке работы «Укрбуд»

После переговоров со всеми крупными застройщиками один из них согласился достроить жилые комплексы, которые возводятся в Киеве под брендом строительной корпорации «Укрбуд». Об этом на своей фейсбук-страницерассказал Олег Майборода, директор компании «УкрбудДевелопмент», которая отвечает за их строительство сейчас.

- Это «Интергал-Буд». Всё, что хочет новый застройщик, чтоб ни непредсказуемый бывший владелец, ни власти не вставляли палки в колеса. Поэтому вопрос перехода Укрбудуже обсуждается в кабинетах власти, и мы ждем решение, - заявил Майборода.

Он отметил, что к такому итогу привели действия собственника компании Максима Микитася, который «с самого начала путал оборотные средства с прибылью». По его словам, такой подход привел к тому, что у «УкрбудДевелопмент» возник критический дефицит оборотных средств. В таких условиях денег на строительство стало не хватать, и возникла необходимость в системном инвесторе. Одно из предложений сделал ресторатор Дмитрий Федотенков, представляющий группу таких инвесторов. Между ним и Микитасем был заключен меморандум, который предусматривал переход права собственности на компании по мере поступления средств инвестора. Но впоследствии Максим Микитась стал отказываться от договорённостей, соответственно перестали поступать деньги на строительство.

- Потуги Микитася привели к блокировке работы Укрбуда, который только начал восстанавливать активность на стройплощадках, инвесторы не захотели продолжать финансирования в конфликтной ситуации. И сейчас «благодаря» Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг Укрбуда ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией президента, - резюмировал Майборода.

Директор «Укрбуд Девелопмент» также прокомментировал интервью Микитася, которое тот дал накануне одному и телеканалов и в котором обвинил в проблемах компании ее руководство.

- Нам тоже есть что вынести в публичную плоскость, но не голословно, а с документами о шикарной жизни Микитася, его активах и скелетах в шкафу. Но вместо копания в грязном белье мы предпочитаем работать. Работать, чтобы все наши клиенты получили свои квартиры, - подчеркнул Майборода.

Он упомянул дом Микитася на Осокорках за 160 миллионов гривен и другую недвижимость еще на 500 миллионов, Lamborghini Urus стоимостью 700 тысяч долларов, бронированный «Майбах» за 600 тысяч, Aston Martin за 300 тысяч.

- Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика - победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн. грн! Ну, и вишенка на торте - 1,5 млрд гривен было потрачено на покупку различных активов, типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка Теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые, кроме убытков ничего не принесли, - резюмировал директор «Укрбуд Девелопмент»