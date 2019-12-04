Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Королева красоты разбилась в ДТП

Комментариев: 0
Королева красоты не вписалась в поворот и погибла. Полицейские утверждают, что в крови следов алкоголя не обнаружили.
Королева красоты разбилась в ДТП
Facebook/Zanib Naveed

Обладательница титула Мисс Пакистан Мира-2012 года, участница конкурса красоты Мисс Земля Заниб Навид погибла в автомобильной аварии в американском штате Мэриленд, пишет New York Post.

32-летняя женщина находилась за рулем своего автомобиля Mercedes CL2. Она двигалась около полуночи по автомагистрали и на повороте не смогла справиться с управлением машины.

В итоге авто королевы красоты врезалось в дорожное ограждение, автомобиль перевернулся и вылетел на встречную полосу.

Заниб Навид выбросило из салона и она погибла на месте ДТП. В машине она находилась одна. В автокатастрофе больше никто не пострадал.

Как сообщает местная полиция, в крови Навид следов алкоголя не обнаружили.

Cмотрите фотогалерею: Королева красоты разбилась в ДТП

Напомним, что в США королеву красоты лишили титула за Twitter-посты.

Также мы писали, что бывшую обладательницу титула Мисс Танзания Жаклин Чуву супруг жестоко избил после того, как застал с любовником.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: конкурс красоты, США, ДТП, авария, королева, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь