Королева красоты разбилась в ДТП

Королева красоты не вписалась в поворот и погибла. Полицейские утверждают, что в крови следов алкоголя не обнаружили.

Обладательница титула Мисс Пакистан Мира-2012 года, участница конкурса красоты Мисс Земля Заниб Навид погибла в автомобильной аварии в американском штате Мэриленд, пишет New York Post.

32-летняя женщина находилась за рулем своего автомобиля Mercedes CL2. Она двигалась около полуночи по автомагистрали и на повороте не смогла справиться с управлением машины.

В итоге авто королевы красоты врезалось в дорожное ограждение, автомобиль перевернулся и вылетел на встречную полосу.

Заниб Навид выбросило из салона и она погибла на месте ДТП. В машине она находилась одна. В автокатастрофе больше никто не пострадал.

Как сообщает местная полиция, в крови Навид следов алкоголя не обнаружили.

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Напомним, что в США королеву красоты лишили титула за Twitter-посты.

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