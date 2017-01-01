Госпогранслужба подсчитала сумму предложенных за год взяток

Украинские пограничники в 2019 году отказались от 1,6 млн грн взяток. Это сумма денег, предложенная пограничникам во время более 550 зафиксированных попыток взяточничества.

В Госпогранслужбе Украины посчитали сумму предлагаемых за год взяток business.ua

В текущем году украинские пограничники отказались от взяток на более 1,6 млн грн.Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время конференции Стратегические коммуникации - составляющая эффективного реформирования правоохранительной системы в Киеве в четверг, 5 декабря.

"Только в этом году мы фиксируем более 550 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды нашему персоналу и случаи, когда наш персонал отказывался от этих взяток на общую сумму более 1,6 млн грн" - сказал Дейнеко.

По словам Дейнеко, задание Госпогранслужбы Украины - это, прежде всего, изменить коммуникационные процессы ведомства для успешного достижения стратегических целей, то есть формирование репутации Госпогранслужбы как ведомства с нулевой толерантностью к коррупции.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году украинцы стали больше доверять пограничникам.

"Наша цель, чтобы пограничник ассоциировался в обществе не с очередями на границе, не со взятками, попытками давить на людей, которые пересекают государственную границу, а ассоциировался с преданностью государству, честным, патриотическим отношением к гражданам и исполнением своих обязанностей", - добавил глава Госпогранслужбы.

Среди приоритетов дальнейшей работы Госпогранслужбы Дейнеко назвал повышение уровня пограничной безопасности, в частности, путем внедрения системы технической интеллектуальной защиты границы

Напомним, что СБУ с начала года задержала за коррупцию 112 полицейских. Освобождены от занимаемых должностей 48 сотрудников полиции. Еще 41 полицейский приговорен к различным видам и срокам.

Также сообщалось, что НАБУ задержало на взятке бывшего "топа" из ГПУ. Бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларов взятки.

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