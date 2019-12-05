Верховная Рада отправится на стажировку в США почти полным составом

Американский Конгресс пригласил на обучение украинских депутатов, впервые попавших в Раду. Таких оказалось более 300.

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В 2020 году большинство народных депутатов сможет пройти обучение по программе Конгресса в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает официальная страница партии “Слуга народа“ в Facebook.

“Американскому Трускавцу“ быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса “Open World“, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в отличие от “Школы молодых депутатов“, проходившей в Трускавце, в этот раз обучение смогут пройти нардепы из всех фракций, а не только из “Слуги народа“.

Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие – это должны быть нардепы, которые впервые избраны в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев, - сообщают в СП.

Напомним, в конце июля новоизбранные депутаты от “Слуги народа“ съехались в санаторий в Трускавце на учебу. В ноябре появилась информация о планах президентской фракции провести еще один курс обучения в Трускавце для своих депутатов.

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