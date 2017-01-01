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"Слуга народа" Юзик взял себе в помощницы жену

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Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о депутатах от Слуги народа и президенте Владимире Зеленском.
Юрий Корявченков
Юрий Корявченков
facebook.com/sluganarodu.official
 
Народный депутат от Слуги народа Юрий Корявченков, которого больше знают как "Юзика" из Квартала 95,  взял себе в помощники жену Татьяну, сообщает в четверг, 5 декабря, Честно.
 
По словам самого нардепа, жена закончила Криворожский экономический институт. Она, по его словам, "занимается, помогает". 
 
Активисты, которые занимались расследованием, заявили, что Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о депутатах от Слуги народа и президенте Владимире Зеленском. Всего Корявченков имеет восемь помощников-консультантов. Платно работают только трое - Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева. 
 
Как сообщалось, специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога.
 
Ранее сообщалось, что опубликован разговор "слуги народа" с полицией Кривого Рога. Нардеп Антон Поляков опубликовал запись разговора Корявченкова и других "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области.

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Теги: Верховная Рада, ПОМОЩНИК НАРОДНОГО ДЕПУТАТА, Слуга народа, САП
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Источник: korrespondent.net

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