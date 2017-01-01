Пожар в Одессе: число пострадавших увеличилось

Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов.

Мероприятия по ликвидации последствий возгорания в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжаются, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в четверг, 5 декабря.

Стало известно, что увеличилось число пострадавших в результате ЧП.

"В результате пожара погиб 1 человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций.

"Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м.

По факту пожара открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины).

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