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Пожар в Одессе: число пострадавших увеличилось

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Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов.
Пожар в колледже Одессы
Пожар в колледже Одессы
RFE/RL
 
Мероприятия по ликвидации последствий возгорания в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжаются, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в четверг, 5 декабря.
 
Стало известно, что увеличилось число пострадавших в результате ЧП.
 
"В результате пожара погиб 1 человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.
 
Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций.
 
"Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций", - говорится в сообщении.
 
Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. 
 
По факту пожара открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины).
 
Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в одесском колледже.

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Теги: Одесса, студенты, пожар, жертвы, пострадавшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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