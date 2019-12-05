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Украина активизирует сотрудничество с Ватиканом

Комментариев: 1
Дипломаты двух стран обсудили взаимодействие в вопросе освобождения удерживаемых Россией граждан Украины.
Встреча Вадима Пристайко с представителями Ватикана
Встреча Вадима Пристайко с представителями Ватикана
МИД Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщает пресс-служба МИД в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что встреча прошла в рамках участия делегации Украины в 26-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"В ходе встречи Вадим Пристайко выразил благодарность за солидарность Ватикана и лично Папы Франциска с Украиной и помощь в то время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России. Стороны подтвердили общую настроенность активизировать двусторонний диалог, обсудили взаимодействие в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины", – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили возможности дальнейшего привлечения гуманитарной помощи Ватикана Украине.

Напомним, в начале июля в Ватикане проходила встреча Папы Римского с предстоятелем Украинской Греко-Католической Церкви, членами Постоянного Синода и митрополитами.

Позже стало известно, что Папа Франциск создал экзархат для украинских греко-католиков, проживающих в Италии.

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Теги: Украина, Ватикан, МИД Украины, Папа Римский, МИД, Франциск, Папа Римский Франциск I, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    05.12.2019, 19:34
Оценка:  +1
fkrfyfan
И Ватикан подключили. Очередь за Гондурасом
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