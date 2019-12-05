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Процедура ликвидации Киевского патриархата завершена

Комментариев: 2
Синод Православной церкви Украины завершил процедуру ликвидации Киевского патриархата, а также утвердил гарантии обеспечения патриарху Филарету.
Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева
Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева
facebook.com/PatriarchPhilaret

Синод Православной церкви Украины утвердил гарантии обеспечения достойного положения ее почетному патриарху Филарету в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Украинская православная церковь Киевского патриархата", сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Синод утвердил следующие решения:

  • Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии.
  • Почетный Патриарх Филарет имеет право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.
  • Почетный Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.
  • Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований.

В ПЦУ также подчеркнули, что "неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности".

Ранее сообщалось, что суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановке ликвидации церкви.

При этом около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви. Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.

 

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Теги: церковь, УПЦ КП, православная церковь, киевский патриархат, Филарет, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    05.12.2019, 19:38
Оценка:  +2
fkrfyfan
Что филаретка, просрал свой патриархат?!
fkrfyfan    05.12.2019, 19:30
Оценка:  +4
fkrfyfan
Кинули старичка-дурачка по полной
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