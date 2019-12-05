Процедура ликвидации Киевского патриархата завершена

Синод Православной церкви Украины завершил процедуру ликвидации Киевского патриархата, а также утвердил гарантии обеспечения патриарху Филарету.

Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева facebook.com/PatriarchPhilaret

Синод Православной церкви Украины утвердил гарантии обеспечения достойного положения ее почетному патриарху Филарету в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Украинская православная церковь Киевского патриархата", сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Синод утвердил следующие решения:

Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии.

Почетный Патриарх Филарет имеет право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.

Почетный Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований.

В ПЦУ также подчеркнули, что "неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности".

Ранее сообщалось, что суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановке ликвидации церкви.

При этом около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви. Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.

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