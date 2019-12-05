Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Филарету создали миссию при ПЦУ

Комментариев: 2
В составе Православной церкви Украины создали религиозную организацию в форме миссии, которую возглавит патриарх.
Филарет станет главой миссии в составе УПЦ
Филарет станет главой миссии в составе УПЦ
facebook.com/PatriarchPhilaret

Синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета должность в ПЦУ, сообщает пресс-служба церкви.

В частности, Синод принял решение создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии.

Такой шаг в ПЦУ сделали, "учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" и учитывая позицию почетного патриарха Филарета".

Ранее сообщалось, что процедура ликвидации Киевского патриархата завершена. Синод ПЦУ также утвердил гарантии обеспечения патриарху Филарету.

Напомним,  суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановке ликвидации церкви.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, православная церковь, киевский патриархат, Филарет, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    05.12.2019, 20:12
Оценка:  +1
fkrfyfan
Вот так филаретка связываться с евреями, тем более с алкашами типа вальцмана
zheka-yakob    05.12.2019, 20:03
Оценка:  0
zheka-yakob
Денисенко не согласиться))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь