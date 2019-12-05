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Украина отреагировала на ТВ-сюжет с "российским" Крымом в Венгрии

Комментариев: 2
Украинские дипломаты искренне надеются, что этот случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием.
Крым указан "российским" с сюжете венгерского телеканала М1
Крым указан "российским" с сюжете венгерского телеканала М1
Скриншот

Посольство Украины в Венгрии обратилось к венгерскому телеканалу М1 с требованием исправить надпись в видеосюжете, в котором аннексированный Крым обозначен территорией России. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook в четверг, 5 декабря.

"В связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета, в котором Крым обозначен территорией РФ, посольство обратилось к телеканалу и к министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием по исправлению надписи", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты искренне надеются, что этот случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием. В посольстве напомнили, что Венгрия постоянно и четко поддерживает территориальную целостность Украины.

В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования", – отметили в посольстве и выразили надежду, что впредь такие случаи не повторятся.

Напомним, на венгерском телеканале M1 аннексированный Крым обозначили как российскую территорию. Соответствующий ролик вышел в эфир в четверг, 5 декабря. В плашке сюжета о медузах, выброшенных на Азовское побережье, написано "полуостров Крым, Россия – 2019. 27 ноября".

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Теги: Украина, Крым, Венгрия, посольство, телеканал, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    05.12.2019, 20:10
Оценка:  +2
fkrfyfan
Украинская власть с 2014 года - вот главное недоразумение.
VSHIVANKA    05.12.2019, 19:43
Оценка:  +3
VSHIVANKA
СЛИШКОМ МНОГО " НЕДОРАЗУМЕНИЙ " В РАЗНЫХ КОНЦАХ СВЕТА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ.....)))
СУГС ???
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