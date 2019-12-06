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У Путина рассказали, что могут подписать в Париже

Комментариев: 9
По итогам саммита в нормандском формате может быть принят необязывающий документ, сообщил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

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Участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ, прогнозирует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Дождь, передает ТАСС.

 

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков.

Он назвал позитивным моментом тот факт, что "была проделана домашняя работа, и некий документ - пока рано говорить, как он будет назван, - но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи".

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"Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал Песков.

Ранее в СНБО заверили, что среди пяти сценариев реинтеграции Донбасса, которые утвердили на совещании у президента перед нормандской встречей, капитуляции нет.

 

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Теги: Россия, Украина, Париж, Кремль, Дмитрий Песков, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча
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Комментариев (9)
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logmax    06.12.2019, 08:33
Оценка:  0
logmax
Прическа типа "Kremlin style". Зачет. Только носа красного не хватает.
Колишній-східняк    06.12.2019, 06:12
Оценка:  +3
Колишній-східняк
5 декабря 1994 года Украина подписала Будапештский меморандум. Это решение привело страну к потере ядерного потенциала и на тот момент – к утрате веса на геополитической арене. Спустя 20 лет, после подписания меморандума, мы заплатили за это потерей территорий и тысячами жизней.
Колишній-східняк    06.12.2019, 06:14
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Мы заплатили за это войной, инициатором которой стала одна из стран, гарантировавших безопасность Украины.
farfalle    06.12.2019, 06:39
Оценка:  -4
farfalle
Погугли, дурачок, чем отличается меморандум от Договора))
Обезьяне с гранатой еще и ЯО не хватало! Слава Богу, мир спасся!
МорозовПавлик    06.12.2019, 07:28
Оценка:  -2
МорозовПавлик
Пососи педик и ти поумнеешь, как твой папа )))-
Колишній-східняк    06.12.2019, 05:38
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Короче, посидим, поговорим ни о чём...
VSHIVANKA    06.12.2019, 05:24
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НАХЕР ТАМ ВООБЩЕ СОБИРАТЬСЯ ?!
ЛИБО СТАВИТЬ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ РАКОМ И ДРЮЧИТЬ ХОРОМ , ОНА ПРИВЫКШАЯ , ЛИБО И ДАЛЬШЕ РАЗОГРЕВАТЬ КОТЛЫ , ЧТОБЫ УКРОП ЗАПАРИВАТЬ .....
А ВОТ ЭТИ СОПЛИ РАЗМАЗЫВАТЬ ....
ХОТЯ ПУТИН ОТЛИЧНЫЙ СТРАТЕГ , МОЖЕТ У НЕГО КАКОЙ ТО ДРУГОЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ ЭУРОПЭЙЦИФ ? ))))
МорозовПавлик    06.12.2019, 07:27
Оценка:  -2
МорозовПавлик
пукин окличний дятел, вернім путем ведет вату в могилу )))
Жеральд    06.12.2019, 00:00
Оценка:  -3
Жеральд
ДОГОВОРНЯК...тоже самое,что и сейчас происходит последние 5 лет в Луганске,Донецке...только госмужей дети не погибают...
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