Рада окончательно ликвидировала "схемы Яценко"

Парламент во втором чтении законопроект о ликвидации "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Верховная Рада приняла в втором чтении законопроект 2047-д, предлагающий ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. За документ проголосовали 338 нардепов.

Так, "площадки Яценко" - авторизированные электронные площадки - появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Так, данный сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок взыскали более 700 млн гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

В частности, с 1 января 2020 года вводится новая значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности, оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе данных отчетов об оценке.

В ходе рассмотрения документа нардепы поддержали отклоненную профильным комитетом правку, которая предусматривает, что доступ, внесение, проверка информации из/в Единой базы осуществляется бесплатно. Формирование электронных выписок о рыночной стоимости объекта недвижимости осуществляется бесплатно.

Ранее нардеп Дубинский анонсировал альтернативный план "схемам Яценко". Финансовый комитат Рады принял решение разработать альтернативное решение. Срок установили две недели, сообщил нардеп от Слуги народа.

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