Зеленский поговорил с Макроном перед Парижем
Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегою Эммануэлем Макроном, сообщает Офис президента в четверг, 5 декабря.
Главы государств обсудили предстоящую встречу в нормандской формате 9 декабря и скоординировали позицию.
Напомним, Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате.
Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.
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