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Зеленский поговорил с Макроном перед Парижем

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Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря.
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегою Эммануэлем Макроном, сообщает Офис президента в четверг, 5 декабря.

Главы государств обсудили предстоящую встречу в нормандской формате 9 декабря и скоординировали позицию.

Напомним, Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате. 
 
Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Теги: донбасс, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Телефонные переговоры, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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