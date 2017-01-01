Зеленский поговорил с Макроном перед Парижем

Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегою Эммануэлем Макроном, сообщает Офис президента в четверг, 5 декабря.

Главы государств обсудили предстоящую встречу в нормандской формате 9 декабря и скоординировали позицию.

Напомним, Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате.

Ранее Зеленский назвал темы , которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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