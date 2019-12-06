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Зеленский встретился с участниками Евромайдана

Комментариев: 31
Активисты рассказали президенту о начале Майдана, о своих мотивах участия в протестах, которые переросли в революцию.
Президент  Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые организовали Евромайдан, и пострадавшими в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, сообщила пресс-служба главы государства вечером 5 декабря.

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“Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция“, - отметил Зеленский.

Активисты рассказали главе государства о начале Майдана, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в революцию Достоинства. 
 
Приглашенные на встречу обсудили с Зеленским расследование преступлений против участников Евромайдана. Президент пообещал, что расследования по делам Майдана будут завершены, а виновные будут сидеть в тюрьме.

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Активисты призвали президента на встрече в “нормандской четверки“ в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе “под дулами автоматов“.

Зеленский поблагодарил евромайдановцев за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины. Глава государства выразил присутствующим благодарность за согласие на встречу и отметил, что это для него большая честь.

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Теги: студенты, фото, встреча, Владимир Зеленский, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (31)
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caze22    06.12.2019, 11:19
Оценка:  -5
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
asfd0    06.12.2019, 11:04
Оценка:  0
asfd0
встретился с участниками антиконституционного переворота, это ж надо какая встреча в "правовой" державе )))) Выразили искреннюю благодарность парубию/пашинскому за создание "небесной сотни"?
Woodbrother    06.12.2019, 11:29
Оценка:  +1
Woodbrother
Вам на вашем московском караван-сарае забыли прочитать основы законодательства Украины. По нашей конституции народ имеет правно на протест . Это только рабы россии прав не имеют.
Woodbrother    06.12.2019, 10:59
Оценка:  -3
Woodbrother
ЗЕ мог бы им рассказать, как во время Майдана шестерил под януковичем, как гадил на людей, вышедших на протест против бандитского беспредела, как поддерживал молодые регионы и тд.
ТТ69    06.12.2019, 10:06
Оценка:  +3
ТТ69
30% страны этих придурков ненавидит , 65% они вообще по .......й, ахтивисты пилять -прогульщики занятий точнее будет
Letohradek    06.12.2019, 10:19
Оценка:  -6
Letohradek
Гнида, и что тебя держит в стране, которую ненавидишь? Собрал чемодан и в Тамбов, на Родину!
ТТ69    06.12.2019, 10:49
Оценка:  +3
ТТ69
Letohuek укуси себя за ......может полегчает существо ты дебильное
morbig    06.12.2019, 09:12
Оценка:  +6
morbig
уроды,
Letohradek    06.12.2019, 09:18
Оценка:  -5
Letohradek
Ты прав, уроды сейчас во власти!
fkrfyfan    06.12.2019, 09:05
Оценка:  +4
fkrfyfan
А где сотни тысяч майданутых тварей, на фото с десяток обсосов
Ponadyser    06.12.2019, 08:28
Оценка:  +6
Ponadyser
Не угомонится майдавонь. Не до конца они ещё развалили неньку...
Letohradek    06.12.2019, 09:16
Оценка:  -8
Letohradek
Ватная срань иди в сраку !!!
МорозовПавлик    06.12.2019, 07:34
Оценка:  -10
МорозовПавлик
Ватная срань иди в сраку !!!
Гонта55    06.12.2019, 07:31
Оценка:  -2
Гонта55
farfalle 06.12.2019, 07:0Как по мне лучше мыть унитазы и честным трудом зарабатывать себе на жизнь, чем убивать по всему миру людей,бомбить школы,больницы.Скинуть ссылку о твоих заробитчанах на Донбасе?
ЗаУкраїну    06.12.2019, 07:56
Оценка:  +2
ЗаУкраїну
гонта, ты прав. именно твои сосратники убивают в центре Киева трехлетних детей. Им видите ли западло унитазы мыть и подтирать задницы престарелым эуропэйцам, для поддержания своего никчемного существования.
morbig    06.12.2019, 09:11
Оценка:  -6
morbig
тебе гавноед ваабше лучше дернуться
Гонта55    06.12.2019, 06:49
Оценка:  -8
Гонта55
Завидуйте,лаптеногие!Нет у вас таких детей.Одни павлики морозовы рождаются.
farfalle    06.12.2019, 06:58
Оценка:  +4
farfalle
Кому завидовать-то, хрюква? Тем, которые по всему миру унитазы моют? А оставшиеся в активистах служат? ДБЛБ
Гонта55    06.12.2019, 07:05
Оценка:  -5
Гонта55
На счет унитазов....Теперь они и у вас,в Расеюшке, появились.С корабликов то наших сняли...
farfalle    06.12.2019, 07:07
Оценка:  -2
farfalle
Вам и не такое гавно льют в уши, дегенератам))
farfalle    06.12.2019, 07:08
Оценка:  -4
farfalle
И да, вы и в России моете, 3 млн гастеров
МорозовПавлик    06.12.2019, 07:22
Оценка:  -7
МорозовПавлик
Завидуй ватная срань и соси куй )))
farfalle    06.12.2019, 07:55
Оценка:  +3
farfalle
Чему завидовать-то, тупой селянин? Самая нищая и коррумпированная страна, вся на заработках
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