На Донбассе сутки начались с мощных обстрелов

Накануне было зафиксировано семь обстрелов позиций сил ООС, а в пятницу противник совершил еще два мощных обстрела, в ходе которых было зафиксировали 23 взрыва.

В четверг силы ООС на Донбассе обстреливали семь раз politinfo.com.ua

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В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр ООС. Потерь в рядах ВСУ не было. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирован огонь из вооружения БМП.

Обстрелы велись в районе Широкиного, Лебединского, вблизи Крымского, возле Луганского и Майского, дважды неподалеку Новолуганского и в районе Зайцевого. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции ООС неподалеку Авдеевки.

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"Сначала враг совершил мощный обстрел из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Потерь со стороны сил ООС нет.

Напомним, за сутки 4 декабря на Донбассе было зафиксировано три обстрела.

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