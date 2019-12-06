Рынок земли и статус Донбасса: До Нового года Рада не успеет принять эти законы

Арахамия уточнил, какие сроки потребуются для принятия этих законов.

Парламентарии еще даже не приступали к работе над законопроектом о статусе Донбасса

Верховная Рада Украины не сможет успеть до Нового года проголосовать за законопроекты о рынке земли и о статусе Донбасса.

Об этом заявил журналистам глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, передают “Украинские новости“.

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“Если все авторы - а я думаю, что все оппозиционные силы на повторном рассмотрении и голосовании этих поправок (в законопроект о рынке земли – ред.), - я думаю, что предварительная оценка - 2 недели голосований. До Нового года нет времени голосовать 2 недели. Вообще“, - сказал Арахамия.

По его словам, у нардепов также не будет времени рассмотреть и принять до 2020 года новый законопроект о статусе Донбасса. Арахамия отметил, что парламентарии даже не приступали к работе над данным документом. Политик считает, что на разработку нового концепта и закона понадобится как минимум 3 недели, а на рассмотрение и принятие - полтора месяца.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала за основу комитетский законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения № 2178-10. Закон вступит в силу с 1 октября 2020 года. Для окончательного утверждения документа депутаты должны проголосовать его во втором чтении с рассмотрением правок.

Что касается Донбасса, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Верховная Рада не намерена рассматривать в ближайшее время новый закон об особом статусе региона и будет продлевать его действие. Действие закона истекает 31 декабря 2019 года.

Как сообщалось 27 ноября, РФ будет настаивать на прямом диалоге Киева с “ЛДНР“.

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